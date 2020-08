Aci Castello: 3 positivi al Covid

Send an email

3 i cittadini positivi al Covid-19 segnalati ad Aci Castello. Nessuno di loro è in gravi condizioni di salute, pertanto, non si è resa necessaria l’ospedalizzazione. I tre si trovano, tutt’ora, in isolamento domiciliare. «Siamo fiduciosi e ottimisti- afferma il sindaco di Aci Castello, Scandurra-la minore virulenza del virus ci fa ben sperare» «Raccomandiamo alla comunità- continua il primo cittadino castellese- di rispettare le regole del distanziamento sociale, della mascherina nei luoghi chiusi nonché il lavaggio frequente delle mani»

G.G.