Achille Lauro, confermato il concerto a Messina

Nonostante l’avanzare dei contagi, ad oggi è ancora tutto confermato per il concerto di Achille Lauro a Messina.

Giorno 30 dicembre alle 21.00 in Piazza Duomo a Messina Achille Lauro, uno degli artisti italiani più amati del momento, si esibirà per un concerto gratuito.

Lauro De Marinis, meglio noto come Achille Lauro è un cantautore italiano noto non solo per i suoi brani ma anche per i suoi stravaganti look. Con i suoi look ha infatti fatto molto parlare di se durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione con il brano “Rolls Royce” segna l’inizio di un nuovo stile: il samba trap.

L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston con il brano “Me ne frego”, mentre l’estate del 2021 è segnata da un suo tormentone “Mille”, insieme a Fedez e Orietta Berti.

Il concerto, programmato nelle scorse settimane, è stato confermato dall’amministrazione comunale.

Sempre in Piazza Duomo a Messina, per la notte di Capodanno si esibiranno Carmen Consoli, l’attore Nino Frassica con i Los Plaggers Band. A tarda notte seguirà dj set con i ballerini del Marvan Dance Group di Mariangela Bonanno.

L’accesso alla piazza è gratuito ma sarà contingentato fino ad esaurimento posti (6000 persone): ingresso solo con super green pass e mascherina obbligatoria.