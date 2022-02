Achille Idol Superstar, due date in Sicilia

Due tappe in Sicilia per il nuovo tour di Achille Lauro “Achille Idol Superstar – Electric Orchestra.

Vincitore di 26 dischi di platino e 12 dischi d’oro, dopo il successo di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, il cantante che ha sconvolto le vecchie generazioni con i suoi “non look” è pronto a tornare sul palco.

Due date in Sicilia per il suo nuovo tour: il 14 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 1 luglio in Piazza Duomo. Quello di Messina sarà u concerto gratuito, l’unico del tour, organizzato per recuperare la data gratuita del 30 dicembre annullata per le restrizioni dettate dalla pandemia.

Una straordinaria opportunità per la città di Messina e per le sue aziende turistiche che ospiteranno i fan per un week end estivo durante il quale potranno godere del mare e delle bellezze che questa città ha da offrire.

Achille Lauro in questo nuovo tour sarà accompagnato da 52 elementi oltre ai 5 componenti della band. Uno show nuovo dagli arrangiamenti ai costumi per presentare anche i brani del nuovo album in uscita oggi ” Lauro Achille Idol Superstar”, nuova edizione dell’album Lauro che contiene 7 bonus track. Tra questi anche “Domenica”, brano con cui ha partecipato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

I biglietti per la data dI Taormina sono disponibili su Ticketone e su Ticketmaster.