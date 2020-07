Accordo firmato tra Dusty e sindacati: stabilizzati 31 lavoratori

La trattativa tra la ditta Dusty srl e i sindacati Fp Cgil, Usb, Fast Confsal e Fit Cisl, è andata in porto. Infatti le parti in causa, hanno firmato l’accordo aziendale che prevede il passaggio di assunzione da tempo “determinato” a “indeterminato” per 31 lavoratori. I lavoratori, quindi, saranno impiegati nell’ambito dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Catania.

“Le parti intendono programmare e disciplinare in modo obiettivo” definendo anche “una eventuale incentivazione di occupazione giovanile” si legge nel documento. L’occupazione giovanile, in proposito, si effettuerà per mezzo di una strategia che propone l’assunzione di figli o parenti fino al 2 grado dei lavoratori che hanno manifestato il consenso all’esodo anticipato.

L’accordo, infatti, prevede un programma di azioni volto a salvaguardare le esigenze dei lavoratori e dell’azienda. l’amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo. «Si tratta di un accordo lungimirante, perché è inserito all’interno di un piano aziendale che stiamo attuando nel tempo» afferma l’amministratrice di Dusty, Rossella Pezzino de Girolamo. Pertanto, gli obiettivi indicati sono proprio quelli che si leggono nelle prime righe dell’accordo: “Salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità acquisite da parte dei lavoratori” e “Opportunità di efficientamento della forza lavoro mediante l’apporto di occupazione giovanile”.

G.G.