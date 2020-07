Abitazione in fiamme a Scordia: muore 75enne

È morto tra le fiamme nella propria abitazione un 75enne di Scordia.

Il rogo è divampato intorno alle due del mattino in un piccolo edificio in via Alfieri 2. L’incendio, già fortemente alimentato all’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud di Catania e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Vizzini, ha completamente distrutto l’abitazione al primo piano. Inoltre una deflagrazione ha interessato il garage al piano terra che corrisponde al civico 71 di via Tenente de Cristoforo.

All’interno dell’edificio, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, il cui decesso è stato confermato dal personale sanitario intervenuto sul posto. Messa in sicurezza la zona, i locali sono da considerare temporaneamente inagibili. Intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando di Stazione.

Ancora sconosciute le cause sia dell’incendio che della morte del 75enne. L’Autorità Giudiziaria ha aperto le indagini.

E.G.