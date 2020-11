A Zafferana Etnea arriva il “Tampone sospeso” per iniziativa dei Lions

A Zafferana Etnea, arriva il “Tampone sospeso” da un’iniziativa dei Lions. È Maria Carmela Calì, presidente del club service Zafferana Jonica, a fornire un buon numero di “buoni tampone” ai servizi sociali del Comune etneo. «Stavo pensando a quale service realizzare per la comunità di Zafferana- spiega la Calì- e mi ha ispirato un servizio andato in onda sulla tv a proposito di buoni tampone distribuiti in una Chiesa di Napoli. Mi è parsa una cosa assolutamente coinvolgente e da mettere subito in atto. Purtoppo i tamponi sono costosi e non tutti riescono a sostenerne la spesa».

Alla consegna dei “buoni tampone” il primo cittadino di Zafferana, Salvo Russo e l’assessore alla solidarietà sociale, Cettina Coco.

«In questo momento così destabilizzante causato da questa pandemia- continua la presidente- noi come Lions non potevamo non pensare al nostro territorio di appartenenza. Il nostro governatore Mariella Sciammetta non a caso ha lanciato un motto bellissimo e significativo “mente e cuore” che serve a migliorare e a sensibilizzare le nostre azioni».

Arianna Santanocita, presidente del consiglio, esprime il suo ringraziamento: «Le iniziative spontanee come questa sono quelle più riuscite, perché creano valore aggiunto in una comunità che sta lottando per tornare alla normalità. Grazie per la vostra vicinanza, la sensibilità dimostrata ai cittadini di Zafferana soprattutto a quelli meno abbienti»

G.G.