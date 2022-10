A Tremestieri il servizio di ritiro di rifiuti straordinari è sospeso.

Ricordate il servizio che avevamo fatto sul ritiro dei rifiuti straordinari su Catania e i principali paesi etnei? Ebbene, il ritiro dei rifiuti, a prescindere dalla ditta, aveva dimostrato di essere estremamente inefficiente. Tra chi non rispondeva al telefono, chi accettava prenotazioni dal mese successivo in poi, il servizio poteva definirsi assolutamente scadente. Ora il servizio su Tremestieri Etneo sembra essere addirittura sospeso.

Avevamo contatto tra tutti, anche Ecolandia per il comune di Tremestieri. Prenotando prima di ferragosto, l’appuntamento per il ritiro era stato fissato per giorno 8 ottobre.

Oggi l’azienda Ecolandia ha comunicato che il ritiro di rifiuti straordinari è stato momentaneamente sospeso.

A quanto pare “non c’è più spazio per il ritiro dei rifiuti straordinari”. Così almeno è stato comunicato dalla funzionaria che si è occupata di avvertire telefonicamente di questo “inconveniente”.

Per un cittadino che paga le tasse e che ha necessità di, ad esempio, sgomberare un garage si presentano quindi due soluzioni: gettare comunque i rifiuti che ovviamente non verranno ritirati e andare incontro ad una multa oppure tenersi i rifiuti fino a data da destinarsi. E se non si ha lo spazio per questi rifiuti straordinari ed ingombranti? Si affitta un garage appositamente?

A queste domande sembra non esserci risposta, non esserci soluzione, ma soprattutto sembra non esserci qualcuno disposto a trovarla mentre i cittadini continuano a pagare salatissime tasse per il pagamento di un servizio che non viene svolto e di cui tutti sembrano lavarsene le mani.