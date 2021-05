A Palermo il primo “Festival Internazionale Dissidanza”

Al via una due giorni di arti performative nel cuore di Palermo con il Festival Dissidanza. Il Festival – a carattere multidisciplinare e respiro internazionale – è organizzato dal Centro Coreografico L’espace di Palermo con la collaborazione di Quarto Tempo, Instituti Français, Goethe Institut, Instituto Cervantes, i Cantieri Culturali Zisa e il Parco Villa Filippina e ancora dell’Acsi e del Csen – Centro sportivo educativo nazionale. L’evento è inoltre patrocinato dall’Assessorato alla cultura della Città di Palermo.

La peculiarità di questo festival, che risponde inoltre alla mancanza di mobilità artistica internazionale causata dalla pandemia da Covid-19, è quella di riunire artisti e compagnie in un raggio d’azione ampio, fortemente connesso alla necessità di ritrovare la centralità dell’arte performativa e della cultura ad essa connessa. La volontà di creare poi un festival come Dissidanza a Palermo è inoltre una conseguenza del lavoro che Giovanni Zappulla e Annachiara Trigili effettuano da anni sul territorio mediante il Centro L’espace stesso, Xinergie e la compagnia Zappulla DMN. Il lavoro di diffusione e promozione della danza contemporanea e di ricerca, in questo specifico contesto, da Palermo parte e a Palermo torna, in un’ideale viaggio di conoscenza e apprendimento per lo sviluppo di saperi e l’accrescimento di valori.

Il Festival Internazionale Dissidanza presenza un programma intenso di spettacoli ad ingresso gratuito e con visibilità in streaming nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di spettacolo dal vivo in base all’andamento dell’epidemia da Covid-19 che predeve un numero preciso di partecipanti in base alla capienza dello spazio, misurazione della temperatura, distanziamento e mascherina.

Si alterneranno negli spazi di Spazio Tre Navate – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo 9 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da 6 paesi europei: Zappulla DMN (Italia), Compagnia Jackie Taffanel e Pedro Pauwels (Francia), Compagnia Cielo rasO e María Ibarretxe del Val (Spagna), Hoteloko e Klara Szela (Polonia), Mathilde Caeyers (Norvegia) e Theater der Klange (Germania).

Si realizzeranno, non di meno, attività collaterali – ma ideologicamente di importanza centrale – come workshop e tavole rotonde presso il Centro Xinergie sede delle associazioni L’espace e Quarto Tempo con il coinvolgimento di operatori culturali, giornalisti, docenti, addetti alle politiche culturali e artisti di vario genere.

Il Festival Internazionale Dissidanza, inoltre, rientra in una progettualità più ampia che L’espace porta avanti dal 2020. Un anno che – nonostante tutto – ha permesso l’avvio del progetto Dance Highways, un progetto Erasmus Plus KA2 che mediante un partenariato europeo di cooperazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche auspica di realizzare un network europeo di danza conteporanea, d’avanguardia e di ricerca.

Il programma del Festival Internazionale Dissidanza sarà così articolato:

14 Maggio 2021 ore 19,30

Compagnia Jackie Taffanel (FRANCIA)

Celles-là

Durata: 30 minuti

Coreografia: Jackie Taffanel

Interpreti: Eugénie Bacqué e Laura Vilain

Musica e disegno sonoro: Fabien Vilain, Zoe Keating

Compagnia Cielo rasO (SPAGNA)

Reset

Durata: 12 minuti

Interprete: Igor Calonge Martinez

Musica: Dreams

Hoteloko (POLONIA)

Axiom of Choice

Durata: 20 minuti

Concept: Agata Życzkowska

Coreografia, messinscena, drammaturgia: Agata Życzkowska e Mirek Woźniak

Interpreti: Agata Życzkowska e Mirek Woźniak /

Video: Wojtek Kaniewski e Agata Życzkowska

Compagnia Zappulla DMN (ITALIA)

Apollo e Dafne

Durata: 20 minuti

Coreografia: Giovanni Zappulla

Interpreti: Annachiara Trigili e Giovanni Zappulla

Musica e disegno sonoro: Giuseppe Rizzo

Scenografia multimediale: Petra Trombini

15 Maggio 2021 ore 19,30

Pedro Pauwels (FRANCIA)

Cygn etc…

Durata: 35 minuti

Regia e interpretazione: Pedro Pauwels

Luci: Evelyne Rubert

Musica: Camille Saint – Saens

Costumi: Marie Christine Franc

Coreografie: Anne Marie Reynaud, Odile Duboc, Carolyn Carlson, Françoise Dupuy, Elsa Wolliaston, Wilfride Piollet, Patricia Karagozian e Zara Disdier.

María Ibarretxe del Val (SPAGNA)

CHOREOGRAPHIC STUDY ABOUT THE END OF THINGS

Durata: 10 minuti

Regia e interpretazione: María Ibarretxe del Val

Klara Szela (POLONIA)

Inflating

Durata: 15 minuti

Coreografia e interpretazione: Klara Szela

Costumi: Karolina Buszczak

Musica: Colin Stetson & Sarah Neufled

Mathilde Caeyers (Norvegia)

Eksogen II

Durata: 20 minuti

Video interattivo

Theater der Klange (Germania)

Kugel suite

Durata: 15 minuti

Coreografia: J. Fischer

Interpreti: Sophia Otto & Christian Pau

Video: Y. Trellu/ J.U. Lensing

Luci: Evelyne Rubert

Costumi: Caterina Di Fiore

Fiore: Lights J.U. Lensing

Directione e musica: J.U.Lensing

WORKSHOP

11 maggio dalle 9 alle 11,30 Danza Movimento Naturale : Human connections

12-13 maggio dalle 9,30 alle 12,30 Danza Movimento Naturale : Human connections

Presso Spazio Tre Navate – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

TAVOLE ROTONDE

11 – 12 maggio dalle 16 alle 17,30

Cultura contemporanea d’avanguardia e di ricerca, lo stato dell’arte a Palermo.

Presso Spazio Tre Navate – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

16 maggio dalle 10,30 alle 12,00

Final event, conclusioni e proposte per la futura edizione del Festival Dissidanza.

Presso Centro Xinergie sede delle associazioni L’ESPACE e QUARTO TEMPO

Introduce Giovanni Zappulla, coreografo e direttore artistico del Festival Dissidanza