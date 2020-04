A Noto la mascherina diventa obbligatoria

La mascherina da domani, mercoledì 7 aprile, sarà obbligatoria per circolare a Noto. È quanto prevede l’ordinanza, prima in Sicilia, firmata dal Corrado Bonfanti finalizzata ad intensificare le restrizioni per contenere il contagio da Covid-19.

«Da domani a Noto chi esce da casa avrà l’obbligo di indossare una mascherina, anche se non certificata o di fattura artigianale, idonea a coprire bocca e naso contemporaneamente. È inoltre obbligatorio l’utilizzo dentro gli esercizi commerciali anche di guanti monouso o guanti in plastica lavabili e disinfettabili», ha dichiarato il primo cittadino.

Inoltre, il documento vieta l’assembramento di più di due persone nei luoghi aperti. Sarà mantenuta la consegna a domicilio dei prodotti alimentari ma dovrà essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall’ordinanza.

«I trasgressori – conclude Corrado Bonfanti- saranno puniti con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, con denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale».

E.G.