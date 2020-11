A Catania “vanno a ruba” i tombini

Il pericolo corre dietro ogni tombino mancante – rubato, trafugato, molte volte dopo essere stato tagliato (come si vede nella foto) – specie se non prontamente segnalato e sostituito.

Secondo gli ultimi dati a oggi ne mancano circa 350 in città, i furti sono aumentati in maniera esponenziale durante il primo lockdown, tanto che l’ultima fornitura richiesta dal Comune di Catania risale a maggio-giugno 2020, una spesa di 22 mila 200 euro per circa 100 tombini. A conti fatti 222 euro a caditoia, tanti se si pensa che da un tombino rubato rivenduto a un “ferrovecchio” non se ne possono che ricavare poche decine di euro, senza contare il danno sociale che si procura.

Eppure i furti proseguono, per la disperazione del settore Manutenzioni del Comune che non può far altro che denunciare periodicamente alle forze dell’ordine (l’ultima denuncia è di questa settimana) che però possono fare ben poco, circoscrivere la situazione di potenziale pericolo per mezzi e pedoni con transenne, nastro bianco e rosso, new jersey in plastica, e sperare di poterle sostituire in tempi brevi. E una volta sostituite “fissarle” al terreno, che «in una società civile non è normale – ci dicono – anche perché poi per pulirle si richiede ulteriore lavoro». E la pulizia periodica delle caditoie, è noto, è uno dei punti deboli in città.

L’escamotage è stato sostituire alle classiche caditoie in ghisa (ferro e carbonio) quelle in metallo, che dovrebbero essere meno appetibili al “mercato nero” del ferro, ma richiedono l’affidamento del lavoro a fabbri esterni con i tempi e i costi che comporta. Al momento ne mancano in via Barraco, diverse alla zona industriale, in via Altavilla, in centro come in periferia insomma. Qualche settimana fa in piazza Montessori ne era stata sostituita una mancante proprio davanti a una scuola, qualche giorno dopo ne era stata rubata un’altra pochi metri più in là, la settimana scorsa a essere presa di mira è stata la zona nei pressi del Tondo Gioeni.

Le ultime caditoie appena rimpiazzate sono quelle in viale Regina Margherita, viale della Regione, via Acquicella, «tutte zone transitatissime – precisano dalle Manutenzioni – ma chissà quante ce ne sfuggono, vogliamo davvero aspettare che ci siano incidenti?». E se l’amministrazione comunale non ha ancora sollecitato apertamente i cittadini a uno “scatto di civiltà”, lo facciamo noi: segnalateci i tombini mancanti, quelli “provvisoriamente segnalati” da tempo interminabile, quelli dimenticati e trascurati.