Entra in funzione da oggi, a Catania, la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce”, un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e al tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia per restituire dignità a tante persone, a partire da quelle più povere. L’iniziativa è ideata e proposta da Procter & Gamble, realizzata grazie al coinvolgimento della Comunità di Sant’Egidio e la collaborazione di Haier Europe, e sostenuta dalla Elemosineria Apostolica, e risponde in modo concreto e tangibile all’invito del Papa che, nella Lettera apostolica “Misericordia et misera”, scrive: «Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, perché niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia. Per sua stessa natura, la misericordia si rende visibile e tangibile in un’azione concreta e dinamica».

Gestita dalla Comunità di Sant’Egidio Sicilia, la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce” di Catania si trova presso la Casa dell’Amicizia nell’ex Convento Sant’Agostino al civico 318 di via Vittorio Emanuele: è dotata di lavatrici e asciugatrici donate da Haier Europe e sarà costantemente rifornita di detergenti per il bucato come Dash e Lenor offerti da P&G, oltre a prodotti per la pulizia dei locali o per l’igiene personale come gli shampoo Head&Shoulders e Pantene e rasoi e schiume da barba Gillette destinati ai locali docce. Sarà un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, che in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti, vestiti e coperte e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale.

La “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce” di Catania si aggiunge così a quelle aperte a Roma nel 2017, a Genova nel 2019, a Torino nel 2023 e a Napoli lo scorso gennaio, rafforzando la collaborazione di Procter & Gamble e dell’Elemosineria Apostolica avviata nel 2015 in occasione dell’apertura della barberia per i poveri del Colonnato di San Pietro voluta dal Santo Padre.