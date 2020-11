A Catania la tassa Tari più cara d’Italia, ben 504 euro a famiglia

Send an email

La tassa Tari più cara d’Italia è a Catania. Questo il dato emergente dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza, 2020. Sotto il vulcano più alto d’Europa, infatti, la tariffa tocca quota 504 euro a famiglia. Di contro, la tassa più economica per lo smaltimento dei rifiuti è a Potenza con 121 euro. Diverse le variazioni, rispetto al 2019: un aumento di questa si è registrato in circa 30 capoluoghi, mentre, una contrazione in soli 11.

L’indice sui costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti, nel 2020, si calcola prendendo come riferimento base una famiglia di 3 membri e una casa di proprietà di 100 mq. Tra il Nord e il Sud del Paese, inoltre, c’è una discrasia di 91 euro di costi: al Sud, l’area più costosa della penisola, è di 349 euro, rispetto ai 351 nel 2019. Al Nord, invece, la media è di 258 euro, identica all’anno passato, al Centro di 304.