Siamo nel centro storico di Catania, presso il il Tinni Tinni arts club, nuovo spazio per le arti: pensato come luogo per la cultura e le arti performative, questo nuovo ambiente è frutto delle associazioni culturali Area Sud e Darshan e prende il nome dal soprannome con cui è conosciuto il maestro Attilio Cirillo, musicista calabrese e suonatore della tradizione. Ed è proprio qui che, dal 26 gennaio al 17 maggio 2024 è in corso la Rassegna Intermittenze di Musiche Trasversali: un progetto plurale e innovativo, un’esperienza che ripercorre generi e linguaggi musicali contemporanei – inclusi quelli siciliani – con l’intento di comprenderne ed esplorarne dinamiche e modalità d’espressione.

E trova uno spazio perfetto proprio nella nuova location multifunzionale: il Tinni Tinni arts club nasce proprio come luogo in cui dare vita a diverse forme di sperimentazione artistica, da quella musicale a quella teatrale, ed è un luogo in cui l’esperienza fruitiva consente una forte condivisione, un vero e proprio dialogo tra artisti e pubblico.

Nove gli incontri in calendario, con artisti di spicco provenienti dalla scena italiana e internazionale del jazz, del contemporaneo e del contesto musicale siciliano. Nato dall’idea di Mario Gulisano (Darshan), il progetto Intermittenze nasce proprio con lo scopo di dare voce all’eterogeneità dei linguaggi musicali contemporanei ed è stato già sperimentato nel 2021. Ma, questa volta, ritrova un forte valore aggiunto proprio grazie alla possibilità di coinvolgere direttamente il pubblico con un approccio interdisciplinare, sempre più diffuso tra i compositori contemporanei.