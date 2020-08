A Catania il primo pacchetto turistico “Muslim Friendly”

Send an email

La Sicilia è una meta islamica di grandissimo interesse. Un potenziale enorme che l’Associazione Sicilia Muslim Friendly Development, in collaborazione con il Tour Operator KS Travel and Business ha trasformato in un’offerta turistica.

Il pacchetto permetterà ad ogni musulmano di visitare le ricche bellezze dell’Isola nel totale rispetto delle proprie esigenze. Secondo quanto riportato da DailyMuslim, infatti, i turisti avranno modo di vivere appieno l’Isola: dalla pura cucina siciliana adattata agli standard halal, fino alla preghiera in moschea, con accompagnatore che adotta l’etichetta islamica nell’interazione con il turista.

Il tour, al momento, si sviluppa dunque quasi interamente nella provincia di Catania ma presto abbraccerà tutta la Sicilia. L’impronta lasciata dagli arabi rende l’Isola la meta perfetta per il turismo “Muslim Friendly”. Una nuova opportunità, infatti, per l’Isola seconda, a livello di patrimonio islamico, soltanto alla Spagna.

