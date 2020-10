5 casi di positività tra medici ed infermieri. Chiuso il reparto Chirurgia all’ospedale di Lentini

Nessuna chiusura scaturita dall’emergenza Covid19 per l’ospedale di Lentini. A smentire un cartello affisso fuori dalla struttura ospedaliera, l’Asp di Siracusa che chiarisce la situazione.

« A seguito dei 5 casi di positività al Covid 19 nel reparto di Chirurgia -si legge in una nota- temporaneamente sospesa l’attività chirurgica. Il personale risultato positivo si trova in isolamento domiciliare. Gli ambienti interessati sottoposti a sanificazione ed è in corso il tracciamento dei contatti. A titolo cautelativo temporaneamente sospesa l’attività in elezione mentre l’attività in urgenza continua ad essere garantita nel pieno rispetto della sicurezza sia degli utenti che del personale dipendenti».

Inoltre, temporaneamente sospesa l’attività degli Sportelli Cup situati all’interno del presidio ospedaliero, operativi nella sede di piazza Aldo Moro e i nuovi ricoveri.

E.G.