Lotta tra la vita e la morte G.S. il 36enne ferito con alcune fucilate all’addome.

“L’agguato” sarebbe avvenuto nelle compagne al confine tra Catania e Siracusa, a Palagonia. L’uomo, sanguinante, si trova in questo momento in sala operatoria all’ospedale Garibaldi, in fin di vita.

Sull’episodio indaga la squadra mobile della Questura di Catania che non esclude, in attesa di ulteriori accertamenti, nessuna pista.

E.G.