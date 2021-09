30 percettori di reddito di cittadinanza a servizio negli asilo nido

Sono 30 i percettori di reddito di cittadinanza che presteranno servizio negli asili nido comunali “Sacro Cuore” e “San Martino”, nell’ambito dei Progetti di utilità pubblica (Puc) messi a punto dall’assessorato alle Politiche sociali di Acireale, retto dalla dott.ssa Palmina Fraschilla, e curati dal settore competente, la cui responsabile è la dott.ssa Giulia Cosentini, sotto la direzione del dirigente dell’Area Amministrativa, dott. Alfio Licciardello.

Stamani, 15 dei 30 di percettori di reddito di cittadinanza inseriti nel progetto denominato “Asili in ordine” hanno ricevuto le istruzioni relative al servizio da espletare, nel corso di un incontro che si è tenuto al Palazzo di Città. Dopo il saluto del sindaco acese, ing. Stefano Alì, la dott.ssa Giulia Cosentini ha impartito le disposizioni di rito avvalendosi della preziosa collaborazione della dott.ssa Ketty Di Bella e della dott.ssa Valentina Genovese, rispettivamente coordinatore del Pon “Inclusione” per il Distretto socio-sanitario 14 e referente “Puc” per il Comune.

«Quelli collegati ai Puc – ha affermato il sindaco Alì – sono progetti che garantiscono servizi importanti per la città. Ricordo, su tutti, il supporto fornito allo “hub vaccinale” del PalaTupparello. Domani partirà il servizio negli asili nido e, a riguardo, mi piace sottolineare come quest’anno si sia fatto il “pieno”, considerato che mai si era registrato un ricorso così esteso dei medesimi asili nido».

I soggetti coinvolti saranno impiegati per dieci ore settimanali e presteranno vari servizi ausiliari, come spiegato dalla dott.ssa Giulia Cosentini: «Dovranno occuparsi di pulizia e igienizzazione della struttura e di tutto ciò che viene a contatto i bambini. I progetti partiranno domani e, in questo senso, ci siamo mossi per tempo, così da potere essere pronti in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico».

