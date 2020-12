26enne deceduta al Garibaldi: si ipotizza l’overdose

La 26enne Ylenia Bonavera è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con una ferita da arma da taglio alla spalla.

La giovane messinese purtroppo non ce l’ha fatta. Ma gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Catania continuano ad indagare per fare chiarezza sulla morte della ragazza. A seguito degli esami tossicologici, infatti, la 26enne è risultata positiva alla cocaina. Ciò potrebbe dunque portare all’ipotesi di un decesso per overdose.

Si attendono i risultati dell’autopsia disposta della Magistratura.

E.G.