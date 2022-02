22/02/2022 è il “2’s Day”

Oggi è martedì 22/02/2022. Una data che i matematici americani hanno soprannominato il “2’s Day”.

La giornata di oggi potrà essere simpaticamente ricordata come il “2’s Day”, martedì 22/02/2022, una data palindroma.

22/02/2022, data palindromaCosa significa palindroma?

Letteralmente palindromo deriva dalle parole greche palin (indietro) e dramein (correre). In riferimento alla data, questo significa che può essere letta in entrambi i sensi e risultare identica.

Un evento rarissimo che negli ultimi vent’anni si è verificato solo 4 volte: il 10/02/2001, il 21/02/2012, il 02/02/2020 e il 12/02/2021.

Inoltre, come evidente, questa particolare data è caratterizzata dalla ripetizione del numero due ed è per questo motivo che i matematici americani l’hanno scherzosamente soprannominata “2’s Day” che si leggerebbe proprio come “Martedì” in inglese, ovvero Tuesday.

Perché è così importante questa data?

Per chi ancora non lo sapesse il numero due simboleggia i confronto, la relazione e come immaginabile la dualità. Il 2 è il primo numero pari, il terzo numero della successione di Fibonacci, il primo se escludiamo la ripetizione degli 1 (1 1 2 3 5 8 13…). E’ il numero che incarna gli opposti, la divisione dell’antica unità. Giorno e notte, donna e uomo, terra e cielo, acqua e fuoco, amore e odio, salute e malattia.

“È un mondo fatto per due

Come le confezioni dello yogurt

Dentro l’amore c’è una punta d’odio e viceversa…”

Così canta Coez nella sua canzone “Le luci della città“.

Ma è davvero un mondo fatto per due?

La dualità, il confronto, la relazione di coppia. Ma siamo ancora in grado di sostenere i compromessi dettati dalla coppia? In quanto animali sociali, abbiamo accettato ormai l’idea di non saper stare da soli. Ma quanto siamo disposti ad accettare per far si che questo funzioni davvero?

A quanto pare, secondo l’Istat il Covid nella prima fase della pandemia, quindi nel corso del 2020, avrebbe inciso anche sui matrimoni. Tantissimi i “si” che tra i giovani sono stati rimandati o addirittura annullati.

Quella “confezione da due dello yogurt” citata da Coez, forse, troppo spesso, è diventato un multipack da sei.

La data di oggi e il suo significato

Come già detto, questa data ha un significato particolare proprio perché palindroma, evento raro. Oltre al significato del numero 2 legato quindi alla coppia, al confronto, alla relazione, alla dualità in generale, è interessante conoscere anche il significato nel numero 22 che si lega fortemente a questa data. Il numero 22 a quanto pare sembra avere un’importantissima carica energetica e spirituale. Ecco perché in molti confidano nella data di oggi considerata quasi come un portale per “trascendere”. Un giorno da sfruttare al massimo soprattutto per chi ha bisogno di prendere una decisione, scegliere tra due strade diverse da seguire.

La prossima data palindroma sarà quella de 13/02/2031, quindi tra circa 9 anni.

Se dovete scegliere la vostra strada quindi, non aspettate 9 anni, fatelo oggi!