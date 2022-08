Pillole, preservativi, anelli, spirali, cerotti e infine… il contraccettivo sottocutaneo. Pensiamo spesso di essere sufficientemente informati sui metodi contraccettivi, ma in realtà, molte donne, quando si trovano a dover scegliere cosa usare, spesso in realtà non sanno cosa scegliere.

Tra le ultime novità, ormai non più tanto nuove, c’è il contraccettivo sottocutaneo. Sen parla ancora poco, ma la verità è che ha pochissimi svantaggi e un costo davvero contenuto.

Ne abbiamo parlato insieme alla nostra Dottoressa Giuliana Giudice, Specialista in Medicina Estetica, Ginecologia e Ginecologia

Estetica a Catania e Gela.

Cosa è il contraccettivo sottocutaneo?

«Il contraccettivo sottocutaneo è un innovativo metodo anticoncezionale basato sull’applicazione di un impianto sottocutaneo contraccettivo ormonale solo progestinico, ossia un piccolo bastoncino di pochi cm in materiale plastico atossico e

anallergico che contiene 68 milligrammi del principio attivo etonogestrel, un ormone progestinico che viene continuamente rilasciato nel flusso sanguigno nell’arco di tre anni – la durata effettiva del contraccettivo».

Come funziona?

«Il contraccettivo sottocutaneo deve essere applicato da uno specialista in Ostetricia e Ginecologia in ambito ambulatoriale o in studio privato. In pochi minuti, attraverso un apposito applicatore monouso, lo specialista inserisce il bastoncino anticoncezionale sotto la cute del braccio non dominante al di sopra del gomito tra il 1° e il 5° giorno del ciclo mestruale. Una volta impiantato il bastoncino anticoncezionale rilascia nel flusso sanguigno l’ormone progestinico che, prevenendo il rilascio di una cellula uovo dalle ovaie (ovulazione) e creando un ambiente sfavorevole alla penetrazione dello sperma nell’utero, di fatto impedisce il concepimento. L’efficacia contraccettiva del bastoncino permane per tre anni senza bisogno di altri anticoncezionali né di altri interventi. La rimozione del bastoncino è semplice e veloce, può essere effettuata in qualunque momento e non lascia cicatrici se il dispositivo è stato ben applicato, cioè se è stato messo bene in superficie nel sottocute. L’uso del bastoncino contraccettivo non incide sulla fertilità della donna che torna subito alla normalità una volta rimosso».

Perché scegliere il contraccettivo sottocutaneo?

«Con un’efficacia superiore al 99,9%, il bastoncino anticoncezionale è il metodo contraccettivo più efficace del momento, ed anche uno dei più economici. Il bastoncino anticoncezionale costa circa 160€, prezzo al quale va aggiunto solo il costo della visita specialistica per l’applicazione e rimozione».

Per chi è indicato?

«In virtù delle sue caratteristiche, il bastoncino anticoncezionale può essere applicato alle donne fertili in qualsiasi fascia d’età, adolescenti comprese, e rappresenta il metodo contraccettivo ideale per le donne che non possono o non vogliono assumere estrogeni. Trattandosi di un contraccettivo solo progestinico, è indicato per le pazienti affette da emicrania o patologie cardiovascolari e metaboliche, con una storia familiare di flebite e

trombosi, donne over 35, fumatrici, in fase di allattamento, obesità. Ad ogni modo l’applicazione dell’impianto sottocutaneo è sempre soggetta alla valutazione attenta del ginecologo che, studiando la storia clinica, lo stile di vita e lo stato di salute della paziente, deciderà se questo è il metodo contraccettivo più idoneo».

Controindicazioni ed effetti collaterali?

«Il bastoncino anticoncezionale è controindicato in caso di sospetta gravidanza, sanguinamento vaginale o uterino non diagnosticato, disturbi tromboembolici venosi in atto, tumori sensibili agli steroidi sessuali, ipersensibilità all’etonogestrel o agli eccipienti del dispositivo.Tra gli effetti collaterali più comuni del bastoncino anticoncezionale, c’è l’alterazione del ciclo mestruale, che può diventare meno lungo e abbondante o viceversa, dolore al seno, labilità emozionale e dolore addominale».