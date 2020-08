17enne ruba l’auto della madre per farsi un giro: denunciato

A 17 anni ha rubato le chiavi dell’auto della madre per farsi un giretto notturno. Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 17enne di Belpasso.

In piena notte, dopo essersi impossessato delle chiavi della Smart For Two di proprietà della madre, peraltro priva di copertura assicurativa, è salito a bordo dell’auto. Il giovane non ha limitato la propria passeggiata notturna nei confini del proprio Comune. Bensì come dimostrato dai militari di pattuglia, ha deciso di proseguire fino in via Dei Vespri a Misterbianco.

All’Alt dei militari, però, il 17enne non si è fermato. Così i militari lo hanno inseguito a velocità sostenuta fino in via Garibaldi, luogo in cui sono riusciti a bloccarlo ed identificarlo.

Posta sotto sequestro l’autovettura.

