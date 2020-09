Send an email

13 anni e già ladro: furto in viale Kennedy per due minorenni

Due giovani, anzi giovanissimi, ladri hanno rubato una borsa da un’auto parcheggiata. È successo nei pressi del Lido Belvedere di viale Kennedy.

Dopo il furto, i i carabinieri hanno bloccato due minorenni, uno di 15 e l’altro di 13 anni. in via Acquicella Porto a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo 50. Sul mezzo i due aveva prelevato una borsa all’interno dell’abitacolo di una Nissan Micra parcheggiata al viale Kennedy.

Il 15enne, assolte le formalità di rito era appena uscito dalla caserma in compagnia dei genitori quando ha avuto una reazione violenta. Probabilmente rimproverato dal padre, il ragazzino ha sfogato la propria rabbia danneggiando l’autovettura privata di un carabiniere regolarmente posteggiata in via Teatro Greco.

Denunciato per danneggiamento aggravato il 15 enne,segnalato il 13enne. Sequestrato invece il ciclomotore poiché privo di copertura assicurativa.

E.G.