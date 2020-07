11 migranti positivi a Pozzallo, Musumeci: “Governo sta giocando con il fuoco”

Send an email

Sono undici i migranti sbarcati nel ragusano risultati positivi al tampone da Covid-19. Dopo le pressanti richieste al governo nazionale, il presidente della Regione Siciliana sbotta dinanzi al silenzio delle istituzioni.

«Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere -sottolinea Nello Musumeci– un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza».

«Inutile dire che se a largo di Pozzallo – aggiunge il governatore – avessero posto una nave per la quarantena, come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando con il fuoco!».

E.G.