La magia della finale dei Mondiali dell’82 rivive nel fumetto “11 luglio 1982” di Paolo Castaldi edito da Feltrinelli Comics.

Il trionfo della Nazionale Italia viene raccontato dal punto di vista di una famiglia che ascolta la telecronaca della partita in viaggio verso la Sicilia.

Ecco la sinossi diffusa dalla casa editrice: “11 luglio 1982: una data entrata nel mito, legata per sempre alla storica finale dei campionati Mondiali di calcio in cui l’Italia vinse 3-1 la partita contro la Germania Ovest. Un trionfo non soltanto sportivo, ma un momento di profonda condivisione che fu in grado di annullare le distanze tra classi sociali, generazioni, paesi e città, Nord e Sud. In occasione del quarantennale dell’evento, Paolo Castaldi racconta la vicenda di una famiglia che, salita su un treno a Milano per raggiungere la Sicilia, vive istante per istante lo svolgersi della partita, ascoltando nelle radioline la cronaca, le grida di esultanza per i gol, le azioni decisive, condividendo con gli altri passeggeri la trepidazione dell’attesa. Stazione dopo stazione, un chilometro dopo l’altro, leggiamo il racconto di una vittoria insperata, capace di unire il Paese in una festa che ha il sapore di una rinascita”.

Una vittoria che arrivò dopo un anno terribile e che riaccese lo spirito patriottico che sembrava perduto.

E.G.