Un altro week end festivo si avvicina. Domenica è l’1 maggio, la festa dei lavoratori e già molti di voi si staranno chiedendo cosa fare.

Per chi non ha in previsione qualche scampagnata o pranzo con amici e parenti, abbiamo già trovato alcuni eventi interessanti.

Vi abbiamo già parlato qualche tempo fa del ritorno del One Day Music Festival con la sua tredicesima edizione. Dopo due anni di stop, il festival più importante del sud Italia torna a far ballare i catanesi presso l’Afrobar Spazio Eventi, alla Playa di Catania.

La Sundance Arena, area dedicata alla musica house/techno, ospiterà uno dei pilastri italiani del genere: Ilario Alicante “enfant prodige” che suona nei migliori club internazionali. Anche la rumena Nusha calcherà la Sundance Arena con le sue melodie ipnotiche. Terzo ed ultimo nome rivelato è Len Faki, dj e producer turco-tedesco, che ha lasciato il segno con sonorità calde ed energiche negli eventi più blasonati dell’ambiente techno.

Per gli amanti del rap e della trap, invece, la Spring Arena vanta i nomi di Shiva, Packy e Rhove. E’ possibile acquistare i biglietti al seguente link.

All’Antica Stazione a Piazza Armerina, dopo le date del 24 e del 25 aprile, l’ultima data per la terza edizione dello Spring Festival. Il ticket d’ingresso per adulti ha il costo di 28 euro, per i bambini fino ai 6 anni 18 euro. L’evento prevede l’organizzazione di una serie di aree food: angolo della pasta, angolo barbecue pork, angolo delle insalate, angolo fritti, angolo pane cunsatu. Per i bambini invece sono previsti stand pasta, stand carne, stand chips. Tra musica e buona compagnia sarà possibile trascorrere la festività del primo maggio con possibilità di escursioni con quad o a cavallo. Per i bambini infine sarà allestita un’area playground con animazione, mascotte e maghi.

Un’altra possibilità è il Lapilli Festival di Etna Flow Eventi a Mascalucia. Dalle 9.00 alle 19.00 con un ticket di 10 euro (5 euro prevendita e 5 euro al botteghino). Musica, sport e food. Anche qui diverse aree: area food bbq, relax & pool, area danze caraibiche, area fitness e benessere, dj sete e tribte country e western.